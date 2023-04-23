Guatemala Devlet Başkanı Giammattei, Tayvan'ı ziyaret edecek

Orta Amerika ülkesi Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a resmi ziyarette bulunmak üzere ülkeden ayrıldı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a resmi ziyarette bulunmak üzere ülkeden ayrıldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Giammattei, "Ülkelerin kendi kendilerini yönetme hakkı olduğu ve hiçbir tehdit olmaksızın kendi topraklarına sahip oldukları konusunda dünyaya çok net bir mesaj göndermek için Tayvan'a gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Giammattei'nin Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşmesinin yanı sıra Tayvan Parlamentosuna da hitap edeceği bildirildi.

Tayvan'da 24-27 Nisan tarihleri arasında kalması beklenen Giammattei'nin Taipei'nin güneyindeki Taichung'da yer alan bir teknoloji şirketini de ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.

Giammattei, 18 Nisan'daki açıklamasında ise Guatemala ile ilgilenen ve yatırım yapmak isteyen Tayvanlı şirketleri ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika 2007'de, Panama 2017'de, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti 2018'de, Nikaragua 2021'de ve son olarak Honduras 26 Mart 2023'te Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Çin'i resmen tanımıştı.

Orta Amerika'da Tayvan'ı Çin'in temsilcisi olarak tanımayı sürdüren yalnızca Guatemala ve Belize kalmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.