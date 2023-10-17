Guatemala'da protestolar sırasındaki silahlı saldırıda 1 kişi öldü

GUATEMALA Guatemala'da savcıların, seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'ya verilen oylara el koyma teşebbüsüne karşı düzenlenen gösterilerdeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı.

GUATEMALA Guatemala'da savcıların, seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'ya verilen oylara el koyma teşebbüsüne karşı düzenlenen gösterilerdeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı.

Guatemala'da ağustosta yapılan başkanlık seçimlerinde, Arevalo'ya verilen oylara savcılar tarafından el koyma teşebbüsüne ilişkin düzenlenen protestoların 2. haftasında silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 2 kişinin yaralandığını kaydederek, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediğini belirtti.

Olayla ilişkin başlatılan soruşturmada, polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

Devlet Başkanı Arevalo, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınarken, "Yetkililerden, barış yanlısı gösteriler düzenleyenlerin güvenliğini sağlamalarını ve bu eylemin cezasız kalmayacağını garanti etmelerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu

"Seçimlerde sahtekarlık yapıldığı" yönündeki iddiaları araştırmak için başsavcılar Consuelo Porras ve Rafael Curruchiche nezaretinde yapılan baskınlarda, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile polis karşı karşıya gelmişti.

Guatemala'da seçilmiş Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkililerince yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle 19 Eylül'de Anayasa Mahkemesine dava başvurusunda bulunmuştu.

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.