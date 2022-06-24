Guatemala'da onlarca yunus ve kaplumbağanın karaya vurması üzerine inceleme başlatıldı - Haberler

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Guatemala'da onlarca yunus ve kaplumbağanın karaya vurması üzerine inceleme başlatıldı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Guatemala'da onlarca yunus ve kaplumbağanın karaya vurması üzerine inceleme başlatıldı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, onlarca kaplumbağa, yunus ve diğer deniz canlılarının karaya vurması nedeniyle inceleme başlatıldı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, onlarca kaplumbağa, yunus ve diğer deniz canlılarının karaya vurması nedeniyle inceleme başlatıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, Guatemala Ulusal Koruma Ajansı, ülkenin Pasifik kıyısında, çoğunluğu Olive Ridley türü yaklaşık 65 kaplumbağa ve 14 yunus ölüsünün bulunduğunu açıkladı.

Uzmanlar, duruma ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yerel yetkililer, gönüllülerle birlikte bölgede daha fazla ölü deniz canlısı bulunup bulunmayacağını araştıracak.

Bazı uzmanlar, söz konusu ölümlerin şiddetli yağmurların karadan denize bazı zehirli maddeler taşımasından kaynaklanabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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