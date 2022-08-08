Guangzhou Yaz Turistlerini Kendine Çekiyor
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GUANGZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki simgesel bir nokta olan Kanton Kulesi'nin tepesinde yer alan dönme dolaba binen turistler, 7 Ağustos 2022.
GUANGZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki simgesel bir nokta olan Kanton Kulesi'nin tepesinde yer alan dönme dolaba binen turistler, 7 Ağustos 2022. Modernliği tarihle harmanlayan turistik yerler, Çin'in yaz mevsimine en uygun seyahat noktalarından biri olan Guangzhou'yu ziyaret edenler arasında da popülerlik kazanıyor. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)
Xinhua / Güncel