Guangzhou Yaz Turistlerini Kendine Çekiyor GUANGZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki simgesel bir nokta olan Kanton Kulesi'nin tepesinde yer alan dönme dolaba binen turistler, 7 Ağustos 2022. GUANGZHOU, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki simgesel bir nokta olan Kanton Kulesi'nin tepesinde yer alan dönme dolaba binen turistler, 7 Ağustos 2022. Modernliği tarihle harmanlayan turistik yerler, Çin'in yaz mevsimine en uygun seyahat noktalarından biri olan Guangzhou'yu ziyaret edenler arasında da popülerlik kazanıyor. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Guangzhou Güncel Haberler

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