GUANGZHOU - Fırtına hayatı olumsuz etkiledi
AA - Güncel
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Kırılan ağaç dalları Kırılan dükkan camları Zarar gören tenteler GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanların camları kırıldı, tenteleri zarar gördü ve bazı ağaçların dalları kırıldı.
Kırılan ağaç dalları
Kırılan dükkan camları
Zarar gören tenteler GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanların camları kırıldı, tenteleri zarar gördü ve bazı ağaçların dalları kırıldı.
AA / Güncel