GUANGZHOU - Fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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GUANGZHOU - Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

AA - Güncel
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Kırılan ağaç dalları Kırılan dükkan camları Zarar gören tenteler GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanların camları kırıldı, tenteleri zarar gördü ve bazı ağaçların dalları kırıldı.

Kırılan ağaç dalları

Kırılan dükkan camları

Zarar gören tenteler GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanların camları kırıldı, tenteleri zarar gördü ve bazı ağaçların dalları kırıldı.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Fırtına Güncel Haberler

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