GUANGZHOU - Fırtına hayatı olumsuz etkiledi Kırılan ağaç dalları Kırılan dükkan camları Zarar gören tenteler GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanların camları kırıldı, tenteleri zarar gördü ve bazı ağaçların dalları kırıldı. Kırılan ağaç dalları Kırılan dükkan camları Zarar gören tenteler GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı dükkanların camları kırıldı, tenteleri zarar gördü ve bazı ağaçların dalları kırıldı. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Fırtına Güncel Haberler

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