Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam - Haberler

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Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

AA - Güncel
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Kovid-19 test merkezi önündeki kuyruk Test işleminden detaylar Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.

Kovid-19 test merkezi önündeki kuyruk

Test işleminden detaylar Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Guangzhou kentindeki birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara test işlemi gerçekleştirilirken, merkezlerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.

Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Guangzhou, Omicron, Güncel, Haberler

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