Guangzhou'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam
AA - Güncel
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Kovid-19 test merkezi önündeki kuyruk Test işleminden detaylar Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Kovid-19 test merkezi önündeki kuyruk
Test işleminden detaylar Çin'de ülke çapında artışa geçen Omicron mutasyonu kaynaklı vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Guangzhou kentindeki birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara test işlemi gerçekleştirilirken, merkezlerin önünde uzun kuyrukların oluştuğu gözlendi.