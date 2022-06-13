Guangzhou'da kafası üstünde durarak şarkı söyleyen sokak sanatçısı Kafası üstünde durarak şarkı söyleyen şarkıcıdan detaylar Çin'in Guangzhou kentinde, kafası üstünde durarak gitar çalıp şarkı söyleyen sokak sanatçısı, görenlerin ilgisini çekiyor. Kafası üstünde durarak şarkı söyleyen şarkıcıdan detaylar Çin'in Guangzhou kentinde, kafası üstünde durarak gitar çalıp şarkı söyleyen sokak sanatçısı, görenlerin ilgisini çekiyor. Guangdong kentinden Guangzhou'ya gelerek, sokaklarda kafa üstünde performans sergileyen adam, kazandığı parayla çocuklarının eğitimine destek oluyor. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Güncel Haberler

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