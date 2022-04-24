Guangzhou'da günlük hayat
AA - Güncel
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Guangzhou şehir merkezinden detaylar Parkta oynayan çocuklar Kovid -19 test kuyruğu Test yaptıran insanlar Çin'in Guangzhou kentinde Kovid -19 kısıtlamalarının kalkması ardından günlük yaşam normale dönmeye başladı.
Guangzhou şehir merkezinden detaylar
Parkta oynayan çocuklar
Kovid -19 test kuyruğu
Test yaptıran insanlar
Çin'in Guangzhou kentinde Kovid -19 kısıtlamalarının kalkması ardından günlük yaşam normale dönmeye başladı.
AA / Güncel