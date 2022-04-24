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Guangzhou'da günlük hayat

AA - Güncel
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Guangzhou şehir merkezinden detaylar Parkta oynayan çocuklar Kovid -19 test kuyruğu Test yaptıran insanlar Çin'in Guangzhou kentinde Kovid -19 kısıtlamalarının kalkması ardından günlük yaşam normale dönmeye başladı.

Guangzhou şehir merkezinden detaylar

Parkta oynayan çocuklar

Kovid -19 test kuyruğu

Test yaptıran insanlar

Çin'in Guangzhou kentinde Kovid -19 kısıtlamalarının kalkması ardından günlük yaşam normale dönmeye başladı.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Haberler

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