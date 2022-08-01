Guangzhou'da bir kişide Kovid-19 tespit edilince önlemler yeniden sıkılaştırıldı Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kentteki önlemler yeniden artırıldı. Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kentteki önlemler yeniden artırıldı. Caddelere bariyerler yerleştirilen Guangzhou'da sokaklar araçlardan püskürtülen alkol bazlı sıvılarla dezenfekte ediliyor. Guangzhou halkı, mobil test noktalarına uğrayıp PCR yaptırdıktan sonra günlük yaşamlarına devam ediyor. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Guangzhou Güncel Haberler

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