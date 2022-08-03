GUANGZHOU - Çin'de uçak gemisi görünümünde gezi teknesi
Çin'de uçak gemisi görünümündeki gezi teknesi, müşterilerine güvertesine konulan savaş uçağı maketi eşliğinde kanal gezisi sunuyor.
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Çin'de uçak gemisi görünümündeki gezi teknesi, müşterilerine güvertesine konulan savaş uçağı maketi eşliğinde kanal gezisi sunuyor. Gezi teknesine binen turistler, uçak pisti havası verilen güverteye kurulan masalarda içeceklerini yudumlarken Guangzhou'nun ışıltılı gökdelenlerini kanaldan izleme ve fotoğraflama şansına sahip oluyor.
AA / Güncel