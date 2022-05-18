GUANGZHOU - Çin'de "sıfır vaka" stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor
AA - Güncel
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönelik tedbirler büyük ölçüde gevşetilirken Çin'de "sıfır vaka" stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönelik tedbirler büyük ölçüde gevşetilirken Çin'de "sıfır vaka" stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor. Guangzhou kentinin vaka görülen mahalleleri giriş çıkışa kapatılırken, test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
AA / Güncel