GUANGZHOU - Çin'de &quot;sıfır vaka&quot; stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor - Haberler

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GUANGZHOU - Çin'de "sıfır vaka" stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor

AA - Güncel
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönelik tedbirler büyük ölçüde gevşetilirken Çin'de "sıfır vaka" stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönelik tedbirler büyük ölçüde gevşetilirken Çin'de "sıfır vaka" stratejisi dolayısıyla bölgesel karantinalar devam ediyor. Guangzhou kentinin vaka görülen mahalleleri giriş çıkışa kapatılırken, test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Güncel, Haberler

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