GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar havadan görüntülendi
AA - Güncel
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Hasar gören binaların havadan görüntüleri Yıkılan paneller Devrilmiş ağaçlar Hasarlı araçlar GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yerleşim yerlerinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi.
Hasar gören binaların havadan görüntüleri
Yıkılan paneller
Devrilmiş ağaçlar
Hasarlı araçlar GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yerleşim yerlerinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi.
AA / Güncel