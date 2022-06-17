GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar havadan görüntülendi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Hasar gören binaların havadan görüntüleri Yıkılan paneller Devrilmiş ağaçlar Hasarlı araçlar GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yerleşim yerlerinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi.

Hasar gören binaların havadan görüntüleri

Yıkılan paneller

Devrilmiş ağaçlar

Hasarlı araçlar GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yerleşim yerlerinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Fırtına Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title