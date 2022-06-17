GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtınanın neden olduğu hasar havadan görüntülendi Hasar gören binaların havadan görüntüleri Yıkılan paneller Devrilmiş ağaçlar Hasarlı araçlar GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yerleşim yerlerinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi. Hasar gören binaların havadan görüntüleri Yıkılan paneller Devrilmiş ağaçlar Hasarlı araçlar GUANGZHOU - Çin'in Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yerleşim yerlerinde meydana gelen hasar havadan görüntülendi. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Fırtına Güncel Haberler

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