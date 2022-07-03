GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtına - Haberler

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GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtına

AA - Güncel
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Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yağmur sularıyla kaplanan yollarda hareket etmekte güçlük çekti.

Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yağmur sularıyla kaplanan yollarda hareket etmekte güçlük çekti. Xianba tayfunundan etkilenen Guangzhou kentinde şiddetli yağmur sonrası su birikintileri oluştu

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Guangdong su Güncel Haberler

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