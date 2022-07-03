GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtına
AA - Güncel
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Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yağmur sularıyla kaplanan yollarda hareket etmekte güçlük çekti.
Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yağmur sularıyla kaplanan yollarda hareket etmekte güçlük çekti. Xianba tayfunundan etkilenen Guangzhou kentinde şiddetli yağmur sonrası su birikintileri oluştu
AA / Güncel