GUANGZHOU - Çin'de şiddetli fırtına Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yağmur sularıyla kaplanan yollarda hareket etmekte güçlük çekti. Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar yağmur sularıyla kaplanan yollarda hareket etmekte güçlük çekti. Xianba tayfunundan etkilenen Guangzhou kentinde şiddetli yağmur sonrası su birikintileri oluştu AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Guangdong su Güncel Haberler

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