GUANGZHOU - Çin'de sıcak hava Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, çok sayıda bölgede etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yerel otoriteleri acil durum önlemlerini almaları, yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri uyarısında bulundu. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, çok sayıda bölgede etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yerel otoriteleri acil durum önlemlerini almaları, yangın koruma tedbirlerine hassasiyet göstermeleri uyarısında bulundu. Ülkenin çok sayıda bölgesinde termometreler 40 derece ve üzerini gösterirken Guangzhou kentinde de vatandaşlar şemsiyeler ile sıcaktan korunmaya çalıştı. AA / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou Güncel Haberler

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