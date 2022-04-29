GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle test kuyrukları uzuyor
AA - Güncel
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Çin'de ülke genelinde tırmanan Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor.
Çin'de ülke genelinde tırmanan Kovid-19 vaka sayıları sebebiyle salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Guangzhou kentindeki birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı. Test merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
AA / Güncel