GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde üniversite giriş sınavları - Haberler

GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde üniversite giriş sınavları
AA - Güncel
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Çin'de sıfır vaka politikası nedeniyle bu yılki üniversite giriş sınavı, pandemi önlemlerinin gölgesinde gerçekleştirildi.
Çin'de sıfır vaka politikası nedeniyle bu yılki üniversite giriş sınavı, pandemi önlemlerinin gölgesinde gerçekleştirildi. Üniversite sınavına rekor başvurunun yapıldığı Çin'de eğitim, iki yıldır yeni koronavirüs etkisi nedeniyle uzaktan ağırlıklı devam ediyordu.
AA / Güncel