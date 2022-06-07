GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde üniversite giriş sınavları - Haberler

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GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde üniversite giriş sınavları

AA - Güncel
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Çin'de sıfır vaka politikası nedeniyle bu yılki üniversite giriş sınavı, pandemi önlemlerinin gölgesinde gerçekleştirildi.

Çin'de sıfır vaka politikası nedeniyle bu yılki üniversite giriş sınavı, pandemi önlemlerinin gölgesinde gerçekleştirildi. Üniversite sınavına rekor başvurunun yapıldığı Çin'de eğitim, iki yıldır yeni koronavirüs etkisi nedeniyle uzaktan ağırlıklı devam ediyordu.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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