GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat - Haberler

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GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'un gölgesinde günlük hayat

AA - Güncel
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Çin'de Kovid-19'un gölgesinde kutlanan Bahar Bayramı'nı fırsat bilen Guangzhou sakinleri, soluğu yeşil alanlarda aldı.

Çin'de Kovid-19'un gölgesinde kutlanan Bahar Bayramı'nı fırsat bilen Guangzhou sakinleri, soluğu yeşil alanlarda aldı. Ailece parklara akın eden Çinliler, kurdukları çadırlarda güneşin yakıcı etkisinden korundular. Yetişkinlerin bir kısmı kitap okuyup zihin oyunlarıyla meşgul olmayı seçerken bazıları oynadıkları oyunlarla çocuklar gibi eğlenmeyi seçti. Baharın tadını her zamanki gibi en çok çocuklar çıkardı. Bu arada Çin'in sıfır vaka politikası yüzünden sıkıntılı günler geçiren Guangzhou sakinleri, Kovid-19 testi olmak için kuyruğa girdi.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Bahar Bayramı, Guangzhou, Kitap, Güncel, Haberler

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