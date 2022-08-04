Guangzhou Baiyun Demiryolu İstasyonu'nun İnşaatında İlk Aşama Olan Ana Yapı Tamamlandı - Haberler

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Guangzhou Baiyun Demiryolu İstasyonu'nun İnşaatında İlk Aşama Olan Ana Yapı Tamamlandı

Guangzhou Baiyun Demiryolu İstasyonu'nun İnşaatında İlk Aşama Olan Ana Yapı Tamamlandı

GUANGZHOU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde yer alan Guangzhou Baiyun Demiryolu İstasyonu'nun şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 4 Ağustos 2022. Proje inşaatının ilk aşaması olan ana yapının inşası tamamlandı.

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GUANGZHOU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde yer alan Guangzhou Baiyun Demiryolu İstasyonu'nun şantiyesini gösteren hava fotoğrafı, 4 Ağustos 2022. Proje inşaatının ilk aşaması olan ana yapının inşası tamamlandı. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Guangzhou Güncel Haberler

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