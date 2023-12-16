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Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Vietnam ile ticaretinde büyük artış

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Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Vietnam ile yaptığı ticaret, önceki yıla göre yüzde 31 artarak 222,97 milyar yuana ulaştı. Bu, bölgenin en yüksek büyüme oranı olarak kaydedildi.

NANNİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Vietnam'la yılın ilk 11 ayında yaptığı ithalat ve ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 222,97 milyar yuana (yaklaşık 31,42 milyar ABD doları) ulaştı. Bölgenin merkezi Nanning'deki Gümrük İdaresine göre bu rakam, 2016'dan bu yana en yüksek büyüme oranına işaret ediyor.

Vietnam 1999 yılından bu yana Guangxi'nin en büyük ticaret ortağı. Guangxi ve Vietnam, son yıllarda giyim ve elektronik bilgi gibi sektörlerde ekonomik, ticari ve yatırım işbirliğini artırdı.

Tarım ürünleri ticareti açısından ise Guangxi, Vietnam'dan yılın ilk 11 ayında yüzde 57 artışla 7,49 milyar yuan tarım ürünü ithal etti. Bunlar arasında taze durian ithalatı yüzde 811,6 artışla 4,16 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Vietnam pazarında Guangxi'den gelen sebze ve meyveler de yer buluyor. Guangxi, Vietnam'a önceki yıla göre yüzde 6,1 artışla 8,58 milyar yuan tarım ürünü ihraç etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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