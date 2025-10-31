Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Su Kenarında Yaşam

NANNİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki birçok köy, dağların arasında ve nehirlerin kıyısında yer alıyor. Burada yaşayan insanlar su kenarında yaşamaya ve onunla uyum içinde olmaya alışkın. Binlerce yıldır köylerden geçen durmaksızın akan dereler, yerel kültürü besliyor ve kırsal bölgelerdeki gelişim ve değişimlere tanıklık ediyor.