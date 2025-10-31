Haberler

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Su Kenarında Yaşam

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Su Kenarında Yaşam
Güncelleme:
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki köyler, doğal güzellikleri ve su kenarındaki yaşam tarzları ile binlerce yıllık geleneklerini sürdürmektedir. Yerel kültür, bu bölgedeki derelerin sürekli akışıyla şekillenmektedir.

NANNİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki birçok köy, dağların arasında ve nehirlerin kıyısında yer alıyor. Burada yaşayan insanlar su kenarında yaşamaya ve onunla uyum içinde olmaya alışkın. Binlerce yıldır köylerden geçen durmaksızın akan dereler, yerel kültürü besliyor ve kırsal bölgelerdeki gelişim ve değişimlere tanıklık ediyor.

