Guangxi'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

NANNİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde ağır hizmet tipi bir tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre kaza perşembe günü saat 05.00 sularında Guiping şehrinde S206 numaralı eyalet karayolunda meydana geldi. Olay yerine derhal polis ekipleri sevk edildi, fakat otomobildeki 5 kişinin acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.