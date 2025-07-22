Guangxi Bölgesi'nde Kentsel Yenileme Projesine 3,4 Milyar Yuan Destek

NANNİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning kentindeki bir kentsel köy yenileme projesi görülüyor, 21 Temmuz 2025.

Bu yılın başından itibaren Guangxi Bölgesi Maliye Departmanı, kentsel bölgelerdeki uygun fiyatlı konut projelerinin inşasını desteklemek için toplamda yaklaşık 3,4 milyar yuan (yaklaşık 473,9 milyon ABD doları) tutarında mali sübvansiyon sağladı. Bu destek, bölgede nitelikli konut talebini artırdı. (Fotoğraf: Huang Xiaobang/Xinhua)