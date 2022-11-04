Guangdong Eyaletindeki Koruma Merkezinde 5 Fil Yavrusu Dünyaya Geldi
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QİNGYUAN, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Qingyuan şehrindeki Chimelong Ulusal Ex-situ Dünya Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitkiler ve Hayvanlar Koruma merkezinde oynayan iki Afrika fili yavrusu, 3 Kasım 2022.
QİNGYUAN, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin Qingyuan şehrindeki Chimelong Ulusal Ex-situ Dünya Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Bitkiler ve Hayvanlar Koruma merkezinde oynayan iki Afrika fili yavrusu, 3 Kasım 2022. Bu yıl Mayıs-Ekim ayları arasında merkezde beş Afrika fili yavrusu dünyaya geldi. Yavruların tümünün sağlığı şu anda iyi durumda bulunuyor. (Fotoğraf: Huang Guobao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel