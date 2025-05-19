Guangdong Eyaletinde Heyelan: 3 Ölü, 1 Kayıp

Guangdong Eyaletinde Heyelan: 3 Ölü, 1 Kayıp
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Çin'in Guangdong eyaletinin Gaozhou kentine bağlı Pingtougang köyünde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri derede arama çalışmalarına devam ediyor.

GAOZHOU, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Gaozhou kentine bağlı Pingtougang köyünde şiddetli yağışların sonucu heyelanın yaşandığı alanın yakınındaki bir derede arama çalışmaları yürüten kurtarma ekipleri, 19 Mayıs 2025.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı bir köyde pazar günü erken saatlerde şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiden ise haber alınamıyor.

Gaozhou Acil Durum Yönetim Bürosu'ndan pazartesi günü sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre eyaletin Gaozhou kentine bağlı Pingtougang köyünde saat 07.00 sularında üç katlı bir binanın yaklaşık 20 metre arkasında başlayan heyelanda 7 kişi mahsur kaldı. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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