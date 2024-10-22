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Guangdong Eyaleti Dış Ticareti Rekor Kırdı

Guangdong Eyaleti Dış Ticareti Rekor Kırdı
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Çin'in Guangdong eyaleti, yılın ilk üç çeyreğinde dış ticaretinde yüzde 11,1 artışla 6,75 trilyon yuana ulaştı. İhracat 4,39 trilyon yuan, ithalat ise 2,36 trilyon yuan oldu. Eyalet, ülke toplam dış ticaretinin yüzde 20,9'unu oluşturuyor.

GUANGZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin ekonomisinin güç merkezlerinden Guangdong eyaletinin dış ticareti, yılın ilk üç çeyreğinde yeni bir rekora imza attı. Eyaletin ithalat ve ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 6,75 trilyon yuana (yaklaşık 951 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne bağlı Guangdong İdaresi Müdür Yardımcısı Zhang Ke, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, eyaletin ihracatının bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 4,39 trilyon yuana, ithalatının ise yüzde 15 artışla 2,36 trilyon yuana yükseldiğini belirtti.

Guangdong'un dış ticareti, ülke toplamının yüzde 20,9'unu oluştururken, ülkenin büyümesine büyük katkı sağlayan lider konumunu sürdürüyor. Eyaletin dış ticaret büyüme oranı, ulusal ortalamanın yüzde 5,8 puan üzerinde gerçekleşti.

Zhang, Guangdong'un söz konusu dönemde ulaştığı dış ticaret hacmindeki yeni tarihi zirvenin, eyaletin güçlü ekonomik direnci ile canlılığını gösterdiğini ifade etti.

Shenzhen Gümrük İdaresi'ne göre, Guangdong eyaletinde yer alan ulusal teknoloji merkezi Shenzhen, bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artışla rekor seviyeye ulaşarak toplam 3,37 trilyon yuan dış ticaret hacmine ulaştı.

Shenzhen'in ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 2,14 trilyon yuan, ithalatı ise yüzde 23,1 artışla 1,23 trilyon yuana ulaşarak rekor kırdı.

Shenzhen'deki özel işletmeler, yılın ilk üç çeyreğinde kentin toplam dış ticaretinin yüzde 70,9'una katkıda bulunarak büyümeye en fazla desteği sağladı. Bu şirketler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8 artışla toplam 2,39 trilyon yuan ihracat ve ithalat gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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