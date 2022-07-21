GTO ile HKÜ arasında gastronomi protokolü

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), GTO Gaziantep Gastronomi Akademisi'nde (GAGA) eğitim ve bilimsel çalışmaları yapmak için işbirliği protokolü imzaladı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, protokolle HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencileri, GAGA'da akademik eğitimler, bilimsel faaliyetler, danışmanlık ve staj konularında çalışmalar yapacak.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, protokolün imza töreninde, GAGA'nın bölge ve kentin hem mutfak kültürünü küresel boyuttaki profesyonel yolculuğu hem de gastronomi sektörü için çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

GAGA ile gastronomi ve gıda sektörlerine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı önemsediklerini aktaran Yıldırım, "Bu hedef doğrultusunda işletme ve bireysel düzeyde vereceğimiz turizm, gastronomi, beslenme ve gıda konulu eğitimlerde, HKÜ akademisyenleri çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise iki güçlü kurumun işbirliğiyle kentin kadim gastronomi kültürünün dünyayla entegrasyonu ve sektörün gelişimi için önemli bir adım olacağını aktardı.?