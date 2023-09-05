GTA 6'nın Fiyatı Oyuncuları Şaşırttı

Rockstar Games'in satış rekorları kıran GTA serisinin son oyunu GTA 6 için 150 dolarlık bir fiyat iddiası ortaya atıldı. Oyuncuların tepkisi büyük oldu.

Rockstar Games'in satış rekorları kıran GTA serisinin son oyunu için geri sayım başladı. GTA 6 için bugüne dek sayısız rapor ortaya atıldı ve açık olmak gerekirse oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerinin sayısı bir hayli fazla. Bugün bu soru işaretlerine bir yenisi eklendi. Söylentire göre GTA 6 can sıkan bir fiyatla satışa çıkacak.

GTA 6 150 dolar olacak iddiası oyuncuların tepkisini çekti

Bilindiği üzere GTA 6 bir süredir geliştiriliyor ve özellikle geçtiğimiz yılın sonunda oyunun erken geliştirme dönemine ait görsellerin ve videoların sızdırılmasıyla daha da yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hatta temmuz ayında paylaşılan bir rapor Rockstar'ın oyunun bütçesi için 2 milyar dolar ayırdığını gözler önüne serdi. Bu da yapımı gişe rekortmeni filmleri bile geride bırakarak tarihin en pahalı eğlence ürünü yapabilir.

GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen test görselleri pic.twitter.com/EWuuzgjS5K — M. Can AKA (@mcaka_17) September 18, 2022

GTA 6'nın bütçesiyle doğru orantılı olarak oldukça yüksek bir fiyata, 150 dolara satılacağı iddiaları ortaya çıktı. Henüz Rockstar'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de oyuncuların büyük bir bölümü fiyatlandırmayı fazlasıyla pahalı bulduğunu dile getirdi. Bir kesim de böylesine büyük bütçeli devasa bir yapımın bu aralıkları hak ettiğini düşünüyor.

Ses kaydı ortaya çıktı: GTA 6 çıkış tarihi sızdırıldı!

Son dönemde satışa çıkan Baldur's Gate 3 ve Starfield gibi AAA yani yüksek prodüksiyonlu yapımları göz önüne alırsak fiyatları sürümleri de dahil edilince 60 ila 100 dolar arasında değişiyor. Tabii 2021'de satışa çıkan eski GTA oyunlarının yenilenmiş versiyonlarına ev sahipliği yapan GTA Trilogy Definitive Edition ve 60 dolarlık fiyatı dikkate alındığında iddia edilen fiyatın doğru olma ihtimali de akıllardan çıkarılmamalı.

Son olarak GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'su Strauss Zelnick'e ait olduğu söylenen bir ses kaydı geçtiğimiz saatlerde internete sızdı. Bu ses kaydında GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve Ekim 2024'te piyasaya sürüleceği söylendi.

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