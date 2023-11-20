Rockstar geçtiğimiz hafta yeni GTA duyurusunu Aralık'ta paylaşacağını açıkladı. Son söylentilere göre, GTA 6 karakterlerinden Lucia'nın bir çocuğa sahip olacağı iddia ediliyor.

Rockstar geçtiğimiz hafta yeni GTA duyurusunu Aralık'ta paylaşacağını açıkladı. Bunun üzerine neredeyse her gün yeni bir Grand Theft Auto 6 sızıntısı gelmeye başladı. Son söylentiler, ana karakterlerden Lucia'nın bir çocuğa sahip olacağını iddia ediyor.

GTA 6 karakterleri arasında anne ve çocuk olacak

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan raporlar, GTA 6'nın bir erkek ve bir kadın karakter olmak üzere iki kişinin hikayesini ele alacağını ortaya koydu. İnternetteki yeni söylentiler ise kadın başrol hakkında daha fazla ayrıntıyı gösteriyor.

Sızan görüntülerden ve ara sahnelerden elde edildiği belirtilen detaylar, Lucia'nın oyunda bir çocuğa sahip olduğunu gösterdi. Ancak çocuğun, GTA 5'te Michael'ın oğlu olan Jimmy'den çok daha genç olacağı ifade edildi.

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Bu durum ise çocuğun, Red Dead Redemption'daki Jack Marston'a benzer şekilde, belirli görevlerde ve ara sahnelerde ana karakterlere eşlik edebileceğini düşündürdü. Ancak Rockstar'ın bugüne kadar hiçbir GTA oyununa çocuk karakter koymadığını belirtmek gerekiyor.

GTA 6 ile birlikte Lucia'nın anne olması, seriye ilginç bir dinamik katabilir. Ebeveyn sorumluluğuna sahip olmak, hikayeyi ve oynanışı yeniden şekillendirebilir.

Resmi ayrıntılar için çok fazla beklemeye gerek kalmayacak. Rockstar, geçtiğimiz günlerde oyunun önümüzdeki ay tanıtılacağını belirtti. Yapılan paylaşımda "Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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