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GSMA, mobil endüstrideki teknolojik ilerlemeyi artırmak için küresel işbirliği çağrısında bulundu

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Küresel Mobil İletişim Birliği Sistemi (GSMA) yöneticileri, mobil endüstrisindeki teknolojik ilerlemeyi artırmak için küresel işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu. GSMA Genel Müdürü Mats Granryd, yeni teknolojilerin geliştirilmesine aktif yatırım yapılmasının önemini vurguladı.

Küresel Mobil İletişim Birliği Sistemi Genel Müdürü Granryd, Çin'in 5G teknolojisinin kullanımına katkısı ve yeni nesil dijital inovasyonun teşvik edilmesinde çok önemli rol oynayan yapay zeka ve bağlanabilirlik gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine aktif yatırımından övgüyle söz etti.

BARSELONA, 1 Mart (Xinhua) -- Küresel Mobil İletişim Birliği Sistemi (GSMA) yöneticileri, mobil endüstrisindeki teknolojik ilerlemeyi artırmak için küresel işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Yetkililer, Perşembe günü sona eren ve GSMA organizatörlüğünde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde söz konusu açıklamaları yaptı.

GSMA Genel Müdürü Mats Granryd, "Güçlü bağlantıyla birleşen yapay zekanın yanı sıra bağımsız 5G'ye ve gelişmiş 5G'nin ufukta belirişine tanıklık ediyoruz" dedi.

Katılımcıların yüzde 60'ının havacılık, otomotiv, sağlık ve imalat gibi sektörlerden geldiğini belirten Granryd, bu yılki kongrenin benzersiz yönünün, herkesin ilgili teknolojileri kendi ürünlerine uygulayarak satışlarını artırma çabasında yattığını ifade etti.

Kongreye aralarında China Mobile, China Telecom ve Huawei gibi üç mobil devinin de yer aldığı yaklaşık 300 Çinli şirket katıldı.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 2024 Mobil Dünya Kongresi'ni ziyaret eden insanlar, 28 Şubat 2024. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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