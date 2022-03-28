GSM dünyasında 'Yapboz' dönemi başladı

Turkcell, kullanıcıların kendilerine en uygun paketi oluşturabilmesine imkan tanıdıkları 'Turkcell Yapboz'u hayata geçirdiğini duyurdu.

Turkcell'in hayata geçirdiği 'Turkcell Yapboz' kapsamında paket içerisinde sunulan dakika, internet ve SMS miktarı kullanıcı tarafından belirlenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi tarifesini rahatlıkla oluşturabiliyor.

Turkcell Yapboz'da yer alan özel fırsatlardan taahhütsüz olarak faydalanılabiliyor ve farklı tarifeye geçiş yapıldığında herhangi bir cayma bedeli de ödenmiyor. Kampanya kapsamında paket içeriğinde ihtiyaç duyulmayan kullanımlar tarifeden çıkarılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, fatura giderlerinden tasarruf edebiliyor.

"TURKCELL YAPBOZ DUNYASI GSM DUNYASINA FARKLI BİR SOLUK GETİRECEK"

Turkcell'i tercih eden müşterilere daima en yenilikçi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları söyledi:

"Müşterilerimizin her zaman yanında olmaya odaklı stratejimizi, sektöre yenilik getiren kapsamlı tarifelerimizle geliştiriyoruz. Gelen talepler doğrultusunda sürekli esnek çözümler üzerinde çalışırken, içerik olarak zengin ve aynı zamanda tüketicin ihtiyaçlarına uygun teklifler sunuyoruz. Müşterilerimizi mutlu edecek kampanyalarla 'Dünyalar Senin Olsun' söylemimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Bize gelen geri bildirimlerden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz Turkcell Yapboz tarifesini tercih eden kullanıcılar, kendi paketini kendisi belirleyebiliyor. Böylece cep dostu faturalarla müşterilerimize destek oluyoruz. Herhangi bir kontrat ya da cayma bedeli içermeyen Yapboz ile GSM dünyasına farklı bir soluk getireceğimize inanıyoruz."