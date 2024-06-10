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GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru yapıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 25 ilde düzenlenecek GSB Gençlik Kampları için bu yıl rekor sayıda başvuru aldıklarını duyurdu. İlk dönem için 131 bin 168 gencin kayıt yaptırdığı kamplar, 24 Haziran-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kamplarda gençlere birçok imkan sunulacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 25 ilde düzenlenecek GSB Gençlik Kampları için bu yıl rekor sayıda başvuru aldıklarını duyurdu.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, ilk dönem için 131 bin 168 gencin katılım için kayıt yaptırdığını, son 6 haftayı kapsayan ikinci dönem başvurularının da devam ettiğini belirtti.

Bakanlığa bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen kamplar için 15 Mayıs'ta başlayan ilk dönem başvurularının 7 Haziran'da sona erdiğini hatırlatan Bakan Bak, kampların 24 Haziran-23 Eylül tarihlerinde 25 ilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere 38 farklı alanda ücretsiz gerçekleştirilecek kamplara yönelik ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Kamplarımıza bu yıl rekor sayıda başvuru geldi. Başvurular, okul başarısı ve aile geçim durumu kriterlerine göre dijital ortamda değerlendirilecek. Şehit çocukları ve gazi yakınları kamplara doğrudan katılım hakkı kazanacak. Çocuklarını kampa gönderecek olan ailelerimiz rahat olsun. Kampa gelen her çocuk artık bizim evladımızdır. Bakanlık olarak gençlerimizin memnuniyetini çok önemsiyoruz. Kamp alanlarımızda 7/24 güvenlik kamerası takibi yapılmakta, güvenlik personelleri ve kamp liderleri görev almaktadır. Kamplara giderken, kamp süresince ve kamp dönüşünde bakanlığımız personelleri kafile sorumlusu olarak gençlere eşlik ediyor. Gençlik kamplarımızda doktor, ilk yardım personeli ve ambulans hizmeti de verilmekte."

Farklı illerden gelen gençlerin bu kamplarla dostluklar kurduğunu aktaran Bak, "Kamplarımızda, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla onları zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyoruz. Ayrıca sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, spor faaliyetleri düzenliyoruz. Kamplarımızın sportif ve eğitsel anlamda gençlere katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bizler gençlere, özlerindeki cevheri fark edip ortaya çıkarmaları için imkanlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamplarda birçok imkan gençlere sunuluyor

GSB Gençlik Kampları'nda gençlere birçok imkan sunuluyor.

Kampa katılan gençler, kafilelerle toplanma merkezinden kamplara ulaştırılıyor. Ayrıca misafirlere, sözel seyahat ve sağlık sigortası da yapılıyor.

Tamamen ücretsiz olan gençlik kamplarında birçok etkinlik ve aktivite gerçekleştiriliyor.

Yaz gençlik kampları, deniz ve doğa kampları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Deniz kamplarında 12-13 ve 14-15 yaş grupları ağırlanırken, doğa kamplarında 16-17, 18-22 ve 23-25 yaş grupları misafir ediliyor.

Ulusal dönem gençlik kamplarına başvuru yapan gençler, daha çok gencin yararlanabilmesi amacıyla doğa ve deniz kamplarına sadece birer kez katılabiliyor.

Deniz kamplarında yüzme, yat gezisi, çeşitli spor aktiviteleri, sokak oyunları, halk oyunları, tiyatro, müzik, el sanatları ve kültür aktiviteleri yer alıyor.

Doğa kamplarında ise tırmanma duvarı, parkur oyunları, flyfox, macera parkuru, paintball, dağ bisikleti, kano, oryantring, okçuluk ve çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra gezi, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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