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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına Rekor Başvuru

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 25 ilde düzenlenecek Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Kamplarına rekor sayıda başvuru aldıklarını belirterek, ilk dönem için 131 bin 168 gencin katılım için kayıt yaptırdığını açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 25 ilde düzenlenecek Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Kamplarına rekor sayıda başvuru aldıklarını belirterek, ilk dönem için 131 bin 168 gencin katılım için kayıt yaptırdığını açıkladı. Bakan Bak, ikinci dönem başvurularının ise devam ettiğini duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi 2024 yılında da ücretsiz Gençlik Kampları düzenlenecek. Yoğun geçen eğitim-öğretim yılının sonuna gelinirken, Gençlik Kampları için 15 Mayıs'ta başlayan ilk dönem başvuruları 7 Haziran'da sona erdi. Bakan Bak, 24 Haziran – 23 Eylül tarihleri arasında 25 farklı ilde bulunan 11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere 38 farklı alanda ücretsiz düzenlenecek olan GSB Gençlik Kampları'na ilk dönem için 131 bin 168 gencin katılım için kayıt yaptırdığını açıkladı. Bak, son 6 haftayı kapsayan ikinci dönem için başvuruların ise sürdüğünü söyledi.

'ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI DOĞRUDAN KATILABİLECEK'

Bakan Bak, gençlerin ilgisinin sevindirici olduğunu belirterek, "Kamplarımıza bu yıl rekor sayıda başvuru geldi. Başvurular, okul başarısı ve aile geçim durumu kriterlerine göre dijital ortamda değerlendirilecek. Şehit çocukları ve gazi yakınları kamplara doğrudan katılım hakkı kazanacak. Çocuklarını kampa gönderecek olan ailelerimiz rahat olsun. Kampa gelen her çocuk artık bizim evladımızdır. Bakanlık olarak gençlerimizin memnuniyetini çok önemsiyoruz. Kamp alanlarımızda 7/24 güvenlik kamerası takibi yapılmakta, güvenlik personelleri ve kamp liderleri görev almaktadır. Kamplara giderken, kamp süresince ve kamp dönüşünde bakanlığımız personelleri kafile sorumlusu olarak gençlere eşlik ediyor. Gençlik kamplarımızda doktor, ilk yardım personeli ve ambulans hizmeti de verilmekte" dedi.

'GENÇLER ARASINDA KÜLTÜR AKTARIMI OLUYOR'

Kamplarda yeni arkadaşlıklar, dostluklar kurulduğunu ifade eden Bakan Bak, "Farklı illerden gelen gençlerimiz arasında kültür aktarımı oluyor. Kamplarımızda, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla onları zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyoruz. Ayrıca sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, spor faaliyetleri düzenliyoruz. Kamplarımızın sportif ve eğitsel anlamda gençlere katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bizler gençlere özlerindeki cevheri fark edip ortaya çıkarmaları için imkanlar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GSB GENÇLİK KAMPLARI ÜCRETSİZ DÜZENLENİYOR

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002'den bu yana binlerce gence kapılarını açan; Ulusal Kamp ve Tematik Kamp dönemlerinde faaliyetlerine devam eden Gençlik Kampları, 25 farklı ilde bulunan 11 deniz, 27 doğa olmak üzere 38 farklı kamp alanında hizmet veriyor. Gençler, katıldıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından, daha önce ilan edilen ildeki toplanma merkezlerine götürülüyor. Toplanma merkezlerinde buluşan kamp kafilesi otobüslerle kamp alanına ulaştırılıyor. Kamplarda misafir edilen gençlere ayrıca özel seyahat ve sağlık sigortası yapılıyor. Ulaşımdan konaklamaya, yemekten aktivitelere kadar onlarca etkinliği gençlerle buluşturan, hem dinlendiren hem eğlendiren hem de unutulmaz dostluklara zemin hazırlayan GSB Gençlik kampları ücretsiz hizmet veriyor. Gençlik kampları, kamp sorumluları ve gönüllü kamp liderleri koordinasyonunda, gençler arasında pozitif rekabet duygusunun geliştirilmesi ve serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesinde rekreasyon alanları inşa etmek üzere eğlence, macera, adrenalin dolu etkinlikler ve aktivitelerle dikkat çekiyor. Gençlik Kampları; zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak, toplum hayatına adaptasyonda bireysel ödev ve sorumluluklara dair bilinç edinilmesine yönelik istasyon eğitimleriyle de eşsiz bir fırsat sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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