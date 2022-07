Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin Tunceli'ye girişi bir hafta kısıtlandı

TUNCELİ'de bu yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Munzur Festivali'nde konserleri yasaklanan Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi üyelerinin 26 Temmuz'a kadar kente girişi Valilik tarafından kısıtlandı. Tunceli'ye gelen Grup İsyan Ateşi üyelerinin kente girişine izin verilmedi.

Tunceli'de 21- 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 20'nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde sahne alacak olan Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserlerine 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa' uygun olmadığı gerekçesiyle, Moğultay Mahallesi Sanat Sokak'tan Kışla Meydanı'na yapılacak olan yürüyüşe de '2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahı'na uymadığı gerekçesiyle izin verilmedi. Ayrıca, konserlerin düzenleneceği stadyumun da o tarihlerde 'Bakım ve onarım çalışması' olacağı gerekçesi ile uygun olmadığı belirtildi. Bu kararın ardından Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin Seyit Rıza Meydanı'nda kurulacak sahnede konser vereceğini, yürüyüşün de planlandığı şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirileceğini belirten bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarından her iki grubun da kentte sahne alacağının paylaşılması üzerine Valilik ikinci bir açıklama yaparak, her iki grup üyelerinin kente girişlerinin 26 Temmuz günü saat 23.59'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Aralarında Tunceli Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının da olduğu festival tertip komitesi, Valiliğin aldığı yasaklama kararının ardından açıklama yaptı. Taleplerin sıralandığı yazılı açıklamada, "Tunceli Valiliği'nin keyfi ve yasakçı anlayışını kabul etmediğimizi belirtiyor tüm engelleme ve yasaklama kararlarını bir an önce geri çekmesini istiyoruz. İlimizde bulunan ve kullanım hakkı kamuya ait olan öğrenci pansiyonları festival için dışarıdan gelen misafirlere açılmalıdır. Stadyum konser etkinliklerine açılmalıdır. Şehre giriş yasakları kaldırılmalı ve sanata dönük yasaklama ve saldırılar derhal durdurulmalıdır. Yarın için konser programı planlanan müzik gruplarının şehre girişleri bir an önce sağlanmalıdır. Halkımızın değerleriyle inşa edilen ve kurumsal bir kimliğe bürünmüş olan Munzur Kültür ve Doğa Festivalimizin içini boşaltmaya yönelik yapılan program yasakları ve diğer kısıtlamalara derhal son verilmelidir. On binlerce insanımızın dil- kültür ve doğa üzerine müzik- sanat- siyasete dair yapılacak etkinliklere barışçıl şekilde katılmasını engellemek yerine insanların özgürce buluşmasını sağlayacak mekanizmaların gerginlikten uzak, sağduyulu şekilde devreye alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.