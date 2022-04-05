Grup Tillo, Diyarbakırlılarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo'yu Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan Baharı" sloganıyla düzenlediği etkinliklerle vatandaşların beğenisini kazanmış sanatçıları ve oyunları Diyarbakırlılarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın düzenlediği etkinlikler kapsamında Grup Tillo, sevilen eserlerini Diyarbakırlılar için seslendirdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konserde grup, birbirinden güzel ilahileri seslendirdi, izleyiciler de eşlik etti.