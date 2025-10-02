Grup Tebeşir'den Gazze'ye Ağıt: 'İnsanlığa Davet'

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan müzik grubu "Grup Tebeşir", "İnsanlığa Davet" adlı şarkıyla İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na selam gönderdi.

Söz, müzik ve seslendirmesi kendilerine ait olan parçaya "Biz Gazze'nin çocuklarının haykırışıyız" sloganıyla klip de çeken grup, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Okulun Arapça öğretmeni ve grubun vokalisti Hasan Gültekin, AA muhabirine, Gazze konusunda farkındalık oluşturmayı uzun süredir hedeflediklerini belirtti.

Gültekin, Küresel Sumud Filosu'nun yola çıkması üzerine bu hedeflerini gerçekleştirmek için şarkı yazdıklarını söyleyerek, "Aslında bu bir şarkı değil, bir ağıt, yıllarca insanların unutamayacağı bir ağıt. Yıllarca insanlara unutturmak istemediğimiz kanayan bir yara. Ağlayan annelerin, haykıran çocukların bir sesi, bir nişanesi bu. Gazze'deki kanayan yarayı hiçbir zaman unutturmayacağız." diye konuştu.

Besteyi yaklaşık 20 gün içinde yaptıklarını dile getiren Gültekin, "Aslında biraz acele ettik. Sumud Filosu, Gazze'ye varmadan önce onlara hediye etmek için bu eseri yazdık. İnşallah kendilerine de ulaşır. Sumud'a selam olsun." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir meselede sessiz kalamayız"

Fen bilimleri öğretmeni Uğur Gündüz de öğretmen olarak önceliklerinin duyarlı, insani vasıflara sahip öğrenciler yetiştirmek ve onlara örnek teşkil etmek olduğunu kaydetti.

Gündüz, "Gazze'de yaşayan çocukların yaşadığı dramı onların gözünden, onların kalbinden anlatmak istedik elimizden geldiğince. Amacımız, bu katliamın unutulmaması." dedi.

Öğrencilerin toplumsal konularda duyarlılık göstermesini sağlamanın da eğitimci olarak görevleri olduğunu vurgulayan Gündüz, "Böyle bir meselede sessiz kalamayız. Biz bu sosyal projelerle öğrencilerin gündemden uzak kalmaması, özellikle bu tarzda sosyal yara içeren konularda fikir sahibi olmaları amacını taşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Müzik grubunun üyelerinden 11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Ziya Özoğul ise imza attıkları eserle Müslümanların sesini duyurabilmeyi ve topluluk oluşturabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çalışmada yer almaktan onur duyduğunu ifade eden Özoğul, şunları kaydetti:

"Gayemiz, Al-i İmran suresi 139. ayette buyurulduğu gibi, 'Kafirlere ve zalim düzene karşı yeise kapılmayın, endişelenmeyin, üzülmeyin. Şayet siz gerçekten hakkıyla iman ediyorsanız, zaten siz kazanacaksınız, galip geleceksiniz.' Gazze'ye de mesajımız budur."