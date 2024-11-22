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Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda 'Gıda İçin Bilim' Paneli Düzenlendi

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Antalya'da 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda, 'Gıda İçin Bilim' paneli gerçekleştirildi. Fuar, 31 ülkeden 684 firmanın katılımı ile devam ederken, çeşitli oturumlar ile gıda ve tarım bilimleri üzerine tartışmalar yapıldı.

Antalya'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamında "Gıda İçin Bilim" paneli düzenlendi.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla organize edilen fuar, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Fuar kapsamında, Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Mustafa Çalkaya moderatörlüğünde "Gıda için Bilim" paneli düzenlendi.

Oturumda TÜBİTAK Danışmanı Prof. Dr. Duygu Çelik ile ODTÜ-GÜNAM Modül Teknolojileri Birim Koordinatörü ve Türkiye'nin ilk tarım GES Projesi Lideri Doç. Dr. Talat Özden konuşmacı olarak yer aldı.

Fuar kapsamında ayrıca "Yaşamı Onaran Tarım Bilimi", "Yeşil İletişim" ve "Tarım Diplomasisi" oturumları da düzenlendi.

Fuar, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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