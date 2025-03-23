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Grönland Buz Tabakası İklim Değişikliği Nedeniyle Tehlikede

Grönland Buz Tabakası İklim Değişikliği Nedeniyle Tehlikede
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Dünya üzerindeki iki kalıcı buz örtüsünden biri olan Grönland Buz Tabakası, iklim değişikliği nedeniyle erime sürecinde ve geri dönüşü olmayan bir 'kırılma noktasına' yaklaşıyor.

GRÖNLAND, 23 Mart (Xinhua) -- Dünya üzerindeki iki kalıcı buz örtüsünden biri olan ve gezegenin on binlerce yıllık iklim geçmişini muhafaza eden Grönland Buz Tabakası, iklim değişikliğinin etkisiyle endişe verici bir hızla eriyor ve geri dönüşü olmayan bir "kırılma noktasına" yaklaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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