Grönland Başbakanı Nielsen: "Korku ve endişeye gerek yok"

Güncelleme:
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden yapılan Grönland'ın ABD bayrağıyla paylaşımına yanıt vererek, korku ve endişeye gerek olmadığını belirtti. Nielsen, Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı ve ülkeler arasındaki ilişkilerin saygı ve uluslararası hukuk çerçevesinde olması gerektiğini ifade etti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Grönland'ın ABD bayrağıyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından korku ve endişeye gerek olmadığını ifade etti.

Nielsen, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, podcast yayıncısı Katie Miller'ın, "Yakında" başlığıyla Grönland'ı ABD bayrağıyla paylaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Grönland'ın satılık olmadığını yineleyen Nielsen, "Geleceğimiz sosyal medya tarafından şekillenmeyecek. Şunu söylemek isterim ki, korku ve endişeye gerek yok. Fotoğraf saygısızlık içeriyor. Ülkeler arasındaki ilişkiller saygı ve uluslarararası hukuka dayanır, haklarımızı görmezden gelen ayrılıkçı ifadeler kullanılmamalı." ifadelerini kullandı.

Nielsen, Grönland'ın güçlü kurumlara sahip demokratik bir toplum olduğunu belirtti.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın da eşi olan Katie Miller, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından Grönland'ı "Yakında" notu ve ABD bayrağıyla paylaşmıştı.

İsveç'ten Danimarka ve Grönland'a destek

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından yeniden gündeme gelen Grönland'a ilişkin İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Kristersson, "Sadece Danimarka ve Grönland, Danimarka ve Grönland'ı ilgilendiren konularda karar verme hakkına sahiptir. İsveç, komşusunun yanındadır." sözlerine yer verdi.

Danimarka Başbakanından ABD'ye çağrı

Öte yandan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'yi işaret ederek, "ABD'nin Grönland'ı devralmasının gerekliliğini tartışmak kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ABD'nin, Danimarka Krallığı'nı oluşturan iki özerk bölgeden herhangi birini ilhak etme hakkı ve yetkisi yoktur." sözlerini kullanmıştı.

Danimarka ve Grönland'ın NATO üyesi olduğunu anımsatan Frederiksen, ABD ile savunma alanında işbirliği içerisinde olduklarını ve Arktik'te güvenliği sağlamak için birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.

Frederiksen, "Dolayısıyla, ABD'ye tarihsel olarak yakın müttefiki ve defalarca satılık olmadığını açıklayan halka karşı tehditlerine son vermesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Bu arada, ABD Başkanı Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
500

