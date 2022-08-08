Groenendijk: "Skordan memnun değilim" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Groenendijk: "Skordan memnun değilim"

Groenendijk: 'Skordan memnun değilim'

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, oyuncularının performansından memnun ama skordan memnun olmadığını kaydetti.

 - Güncelleme:

FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, oyuncularının performansından memnun ama skordan memnun olmadığını kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alfons Groenendijk, kalitesi yüksek ve iyi bir maç olduğunu belirterek, dolu tribünler önünde oynamayı özlediklerini söyledi.

Hava şartlarının her iki takımı da zorladığını dile getiren Groenendijk, "İki takım da 90 dakika boyunca gol atabilme fırsatlarını buldu. Bizden önce rakibin bulduğu pozisyon ve direkten dönen topu vardı. 9 dakika sonra oyuncumuz karşı karşıya kaldı, bir penaltı kazandı ama Muslera başarılıydı ve takımını oyunda tuttu ilk yarı itibarıyla. İkinci yarı itibarıyla Antalyaspor iyi mücadele etti. 90 dakika boyunca gol atamıyorsanız o dakikalarda skoru korumayı da bileceksiniz. Bizim yaptığımız hata 8 kişi atağa çıktık ve arkayı boş bıraktık ve sıkıntı yaşadık. Gomis ilk dokunuşunda gol vuruşunu yaptı. Biz de tam tersi gol vuruşu yapamadık" dedi.

Groenendijk, Ocak 2022'den beri süregelen yenilmezlik serisini kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, önlerinde hafta yeniden seriye başlayacaklarını, oyuncularının performansından memnun ama skordan memnun olmadığını kaydetti.

Groenendijk, transfer döneminde giden gelen oyuncuların olabileceğini ifade ederek, ayrılacak oyuncularının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Galatasaray Antalyaspor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title