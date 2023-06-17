Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Ankara'da yakalandı

ANKARA'da, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan FETÖ/PDY yöneticisi Zekeriye Cerit ile örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren Y.T. ve onun saklanmasına yardım eden A.C., düzenlenen 2 ayrı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin firari üst düzey mensuplarının saklandıkları gaybubet (hücre) evlerinden yurt dışına firar etme arayışında olduklarını tespit etti. Polis ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda; örgütün yurt dışı yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan FETÖ/PDY yöneticisi Zekeriye Cerit gözaltına alındı. Cerit'in İstanbul'dayken terör örgütünün Marmara Bölgesi'ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı, yine örgüt içerisinde bulunduğu önceki yıllarda Trabzon ve Van'da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı belirtildi. Diğer operasyonda ise örgütün adalet yapılanmasında faaliyet gösteren ve bu nedenle 2017 yılından beri aranan Y.T. ile onun saklanmasına yardım eden A.C. gözaltına alındı. Y.T.'nin Anayasa Mahkemesi'nde idari personel olarak görev yaparken, A.C.'nin ise Adliyede İdari İşler Müdürü olarak görev yaparken ihraç edildiği belirtildi. Yapılan 2 ayrı operasyonda, 1 sahte kimlik ile 3 bin 300 dolar, 180 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.