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Gri balıkçılın kurbağa avı kameraya takıldı

Gri balıkçılın kurbağa avı kameraya takıldı

Güncel Haberler

Iğdır'da, gri balıkçıl kuşunun avladığı kurbağayı yiyerek beslenmesi kameraya yansıdı.

Iğdır'da, gri balıkçıl kuşunun avladığı kurbağayı yiyerek beslenmesi kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlar, göçmen ve yerel birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Sulak alanlarda yaşayan önemli türler arasında balıkçıl kuşlar da yer alıyor.

Milli parkta çalışma yapan AA ekibi, avladığı kurbağayı yiyen gri balıkçıl (Ardea cinerea) kuşunu görüntüledi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Ağrı Dağı Türkiye Iğdır Güncel Haberler

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