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Greta Thunberg ve genç iklim aktivistleri Filistinlilerin acılarını konuşmaktan vazgeçmeyecek

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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ün de aralarında bulunduğu genç iklim aktivistleri, İsrail'in saldırılarının hedefi Filistinlilerin maruz kaldığı korkunç insani acıları konuşmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'ün de aralarında bulunduğu genç iklim aktivistleri, İsrail'in saldırılarının hedefi Filistinlilerin maruz kaldığı korkunç insani acıları konuşmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Thunberg ve iklim değişikliğine karşı "Fridays for Future" hareketinden aktivistler, İngiliz The Guardian gazetesi için makale kaleme aldı.

İnsanlar acı çektiğinde, yerlerinden edildiğinde ya da öldürüldüğünde nerede olursa olsun seslerinin yükseleceğini belirten iklim aktivistleri, Filistin'le dayanışmalarının da bundan farklı olmadığını ve Filistinlilerin maruz kaldığı korkunç insani acıları konuşmaktan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

İklim aktivistleri, 7 Ekim saldırılarının İsrail'in süregelen "savaş suçlarını hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağını" vurgulayarak "soykırımın meşru müdafaa olmadığı gibi orantılı bir karşılık da olmadığını" belirtti.

Filistinlilerin on yıllardır baskı altında yaşadığı bir bağlamda İsrail'in saldırılarının gerçekleştiğine işaret eden iklim aktivistleri, tüm bunların tek başına İsrail'in saldırıları hakkında yorum yapmak için yeterli sebep olduğunu vurguladı.

"Soykırımda tarafsız olamazsınız"

İklim aktivistleri, dünya genelinde antisemitik ve Müslüman karşıtlığı söylemlerin arttığına dikkati çekerek, İsveç'te camilerin yıkılması ya da sinagogun önünde İsrail bayrağı yakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Filistin'de yaşanan acıların devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini aktaran iklim aktivistleri, "Bu mazur görülemez şiddete son verilmesini talep etmek temel insanlık meselesidir. Sessizlik suç ortaklığıdır. Soykırımda tarafsız olamazsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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