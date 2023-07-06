Greta Thunberg, protesto sırasında hapis cezası alabilir

Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç'in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir. Thunberg, polisin olay yerinden ayrılma emrine uymayı reddettiği için suçlanıyor.

Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç'in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin "protestodan ayrıl" talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir.

Çevre aktivisti Greta Thumberg, 19 Haziran'da İsveç'in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katılmış, polisin "protestodan ayrıl" talimatına uymaması sonucu gözaltına alınmıştı. İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg'in "Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği" için suçlandığı kaydedildi.

İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var. - MALMÖ