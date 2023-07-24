Greta Thunberg, İklim Protestosunda Para Cezası Aldı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Malmö'de katıldığı iklim protestosunda polise itaatsizlik ettiği gerekçesiyle para cezası aldı. Thunberg, duruşma esnasında suçlamaları reddetti ve eylemlerinin haklı olduğunu belirtti. Mahkeme, Thunberg'i suçlu buldu ve yaklaşık 240 dolar para cezası verdi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, haziranda Malmö'de katıldığı iklim protestosunda "polise itaatsizlik ettiği" gerekçesiyle para cezası aldı.

Malmö'de polisin olay yerinden ayrılmaları yönündeki ihtarlarına uymamakla suçlanan Thunberg, duruşma esnasında "Eylemlerimde haklıydım." ifadelerini kullandı.

Thunberg, "O gün olay yerinde olduğum ve polis ihtarını dinlemediğim doğru fakat suçlamaları reddetmek istiyorum." dedi.

Sydsvenskan gazetesinin haberine göre, Thunberg, dünyanın "yaşamı, sağlığı ve mülkiyeti tehdit eden bir acil durumla" karşı karşıya olduğunu ve "sayısız insanın riskte olduğunu" belirtti.

Yerel medyaya göre, mahkeme 20 yaşındaki aktivisti suçlu bularak yaklaşık 240 dolar para cezası verdi.

Thunberg ve diğer iklim aktivistleri 19 Haziran'da Malmö Limanı'nın petrol terminalindeki yolu trafiğe kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Greta Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu.

Grev, 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti.