Grekoromen Güreş Milli Takımı, İran'dan Güvenli Döndü

Türkiye Güreş Federasyonu, 9-14 Haziran tarihlerinde İran'da düzenlenen Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın yurda döndüğünü duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Uluslararası Tahti Turnuvası'na katılan Grekoromen Güreş Milli Takımımız, İran'da yaşanan savaş durumu sebebiyle bir gün gecikmeli de olsa Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Taha Akgül'ün girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın destekleriyle Tahran Büyükelçiliğimizin tahsis ettiği araçla Van sınır kapısından yurda güvenli bir şekilde giriş yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, milli sporcuların güvenliği başta olmak üzere, tüm ulaşım ve koordinasyon sürecinde sağlanan katkılar için ilgili Bakanlara teşekkür edildi.