Graz'daki Okulda Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Graz'daki Okulda Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
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Avusturya'nın Graz kentinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda öğretmen ve öğrenci yaralandı, bazı ölümler olduğu bildirildi. Saldırganın okulda rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiği belirtiliyor.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulanan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Grundnig, saldırıda öğretmen ve öğrencilerden oluşan çok sayıda yaralının bulunduğunu ayrıca büyük olasılıkla hayatını kaybedenlerin de olduğunu kaydetti.

Ülke basınındaki haberlerde, saldırganın okulda rasgele ateş açtığı ve daha sonra intihar ettiği aktarılıyor.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel
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