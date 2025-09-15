Grand Kartal Oteli Yangınında Savcılıktan Ceza Talebi

Haberler

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangını ile ilgili davada savcılık, sanıklar hakkında öldürme ve yaralama suçlarından ceza talep etti.

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel7deki yangın faciasına ilişkin, savcılık 22 Eylül'de yapılacak ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Savcının mütalaasında tutuklu sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül, damadı ve otel genel müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve muhasebe müdürü Kadir Özdemir için 78 kişiyi olası kastla öldürmek, 35 kişiyi olası kastla yaralamak suçundan ceza talep edilirken, Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında ise 'Bilinçli taksirle ' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
