Grand Kartal Otel Yangını Duruşmasında Şok İfadeler

'BİZ TALİMATI EMİR ARAS'TAN ALIRIZ'

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını faciasının duruşmasında, yangının hemen ardından otel çalışanları tarafından oluşturulan WhatsApp yazışmalarında adı geçen ve tanık olarak dinlenen Muharrem Tabur, Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'de ön büro müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Yangın esnasında evdeydim. Yangın olduktan sonra olay yerine gittik ve sadece izleyebildik. Çalışanlar ile aramızda yaptığımız istişareler o yazışmalar. Personeller ile aramızda yangınla ilgili birbirimizden bilgiler alıyorduk. Benim orada çalışan arkadaşlardan öğrendiğim tek şey saat 03.00 gibi etrafı dumanların sardığını söylediler. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'dür. Emine Murtezaoğlu Ergül, Gazelle Otel'de kalır. Biz talimatı Emir Aras'tan alırız. Otelde yangın alarmı vardı ama aktif olarak çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Otelde basma butonları vardı" dedi.

SAVCIDAN 4 SANIK HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, duruşmadan bir hafta önce Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını okudu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrole tabi olan sanıkların devamına karar verilmesini, ayrıca LPG tesisat bakım görevlisi Doğan Aydın, otelin muhasebe görevlisi Mehmet Salun, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Kübra Demir'in tutuklanmasını talep etti.