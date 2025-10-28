Haberler

Grand Kartal Otel Yangını Duruşmasında Sanıklar Savunmalarını Yapıyor

Güncelleme:
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangını davasında sanıklar savunmalarını yapmaya başladı. Tutuksuz yargılanan sanıklar arasında yer alan yöneticiler ve teknik personel, sorumluluklarını reddederek tahliye talebinde bulundu.

SANIKLAR SAVUNMA YAPIYOR

Bolu'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan Grand Kartal Otel yangını duruşmasında, müştekiler ve avukatların dinlenilmesinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. İlk olarak tutuksuz yargılanan FQC Global Sertifikasyon Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu, FQC Şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz, savunmalarını yaptı. Sanıkların avukatları da mütalaaya karşı savunmalarını yaptı.

'HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİLER'

Grand Kartal Otel'in LPG tesisatı bakım görevlisi olan tutuklu sanık Muharrem Şen, çalıştığı şirketin 21 yıldır projesiz bir otele gaz satmasının sorumsuzluğunu 8 aydır tutuklu olarak çektiğini belirterek, "Ben 34 bin lira maaşla İstanbul şartlarında geçinmeye çalışan, bağlı olduğum 20 ile hizmet veren biriyim. Şirketimden bana emir veren mühendisler, kendi sorumsuzluklarından kaçmak için beni sizin önünüze attılar. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞTIM'

Otelin teknik personellerinden tutuklu sanık Tahsin Pekcan da yeni avukatıyla savunma yapmasının mümkün olmadığını iddia ederek, "2017 yılında elektrik teknisyeni olarak işe başladım ve ben Gazelle Otel'de çalışıyorum. Grand Kartal Otel ile ilgili alakam yok. Yangın yaşandığı dönemde 2 kez Grand Kartal Otel'e çıktım. Kamera kayıt şifrelerini hür irademle ben verdim. Jandarma karakoluna giderek soruşturmayı yürüten savcıya kayıt cihazlarının şifrelerini bildiğimi söyledim. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için çalıştım" diye konuştu.

Mutlu YUCA/BOLU,

