Grand Kartal Otel Yangını Duruşması Yarın Devam Edecek

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangını duruşmasının 2'nci gününde mahkeme duruşmaya ara verdi. Saat 22.00'de ara verilen duruşma yarın 09.00'da yeniden görülmeye başlayacak. Duruşmaya ara verilmesiyle sanık, tanık ve müştekiler ile avukatlar salondan ayrıldı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/BOLU,